Бразилец Тайсон не отправился с "горняками" на ближайший матч УПЛ.

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон в связи с дисциплинарными санкциями переведен в дублирующий состав команды.

Об этом сообщает Meta-Ratings.com.ua.

Тренерский штаб "горняков" не взял бразильца на матч 19-го тура УПЛ против "Львова", который состоится в Харькове.

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По информации источника, 33-летний Тайсон отстранен от тренировочного процесса основного состава "горняков".

Отметим, что бразилец не играл в ответном матче Лиги Европы против "Ромы", оставшись в запасе.

Ранее сообщалось, что в "Шахтере" было несколько конфликтных моментов, связанных с Тайсоном, Марлосом и Жуниором Мораесом. А экс-игрок "горняков" Александр Сопко сообщал, что это трио вместе с Аланом Патриком не выполняют установки главного тренера команды Луиша Каштру, играя в свой футбол.

Тайсон: предстоящий уход из "Шахтера"

Контракт Тайсона с "Шахтером" истечет летом этого года. Еще в октябре 2020-го бразилец заявил, что не будет продлевать контракт с "горняками".

Летом 2019 года Тайсона пыталась подписать "Рома", бразилец давил на "Шахтер" через соцсети, однако донецкий клуб не отпустил игрока, объяснив это тем, что римский клуб не был готов заплатить 30 миллионов отступных.

Сообщалось, что бразилец ведет переговоры с "Интернасьоналем". Он хочет продолжить карьеру на родине.

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года и долгое время он был капитаном команды. В донецкий клуб хавбек перешел из "Металлиста". В составе "Шахтера" бразилец стал шестикратным чемпионом Украины, пятикратным обладателем Кубка Украины, а также четыре раза выигрывал Суперкубок страны.

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Автор: Антон Дударь