"Такова реальность": тренер Динамо Михаличенко ждет сложного возобновления сезона

Главный тренер киевского "Динамо" поделился ожиданиями от возвращения к официальным матчам.

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал предстоящее возобновление сезона в УПЛ.

Слова специалиста приводит официальный сайт "Динамо".

"Уровень нашей готовности оценить можно будет только после первого официального матча. Оценивать пока что нет никакого смысла, да и нечего - ведь был необычный спарринг в формате два тайма по тридцать минут", - сказал Михайличенко, имея в виду контрольный матч против "Олимпика".

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По его мнению, возобновление сезона будет сложным для всех команд:

"Спарринги очень важны, тренировки - тренировками, а игр сейчас, конечно же, не хватает. Мы знаем, что такое игровой ритм, игровая практика, поэтому начало, думаю, будет очень сложным для всех команд. Переходить от тренировок к официальным играм всегда тяжело, даже в обычной предсезонной подготовке, а в данной ситуации тем более. Но мы будем стараться как можно быстрее выйти из этой ситуации".

"Такова реальность - возобновляем сезон игрой против "Шахтера". Готовимся к ней. Увидим все в воскресенье", - сказал тренер.

Михайличенко также подчеркнул, что тот факт, что дату матча 24-го тура УПЛ с "Шахтером" объявили только 26 мая, внес коррективы в подготовку команды. В частности, из-за этого пришлось играть против "Олимпика" два тайма по 30 минут.

"У нас должна была быть нормальная, полноценная игра. Но мы только вчера вечером узнали расписание, другие нюансы. Наверное, это должно делаться совсем по-другому. Мы уже не могли ничего менять в наших планах, а изменили только формат игры".

Напомним, "Динамо" предстоит сыграть против "Шахтера" 31 мая.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло "Олимпик" благодаря двум голам за две минуты.

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