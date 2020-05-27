Два гола за две минуты принесли Динамо победу над Олимпиком (видео)

Героем матча стал Георгий Цитаишвили.

В среду, 27 мая, на стадионе имени Лобановского в Киеве "Динамо" провело второй контрольный поединок в рамках подготовки к возобновлению сезона УПЛ.

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Киевляне встречались с донецким "Олимпиком" и одержали победу со счетом 2:0.

Оба гола на свой счет записал Георгий Цитаишвили. При этом полузащитник оформил дубль уже на второй и четвертой минутах игры. Встреча проходила в формате двух таймов по 30 минут.

"Динамо" - "Олимпик" - 2:0

Гол: Цитаишвили, 2, 4

"Динамо" (первый тайм): Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Дуэлунд, Цитаишвили, Вербич, Русин

"Динамо" (второй тайм): Бойко, Сирота, Забарный, Шепелев, Андриевский, де Пена, Кадири, Караваев, Сухоручко, Соль, Кендзера (Бенито, 45)

Полное видео поединка опубликовано на официальном YouTube-канале "Динамо".

Чемпионат Украины по футболу будет возобновлен 24-м туром 30 и 31 мая. В воскресенье команда Алексея Михайличенко встретится с донецким "Шахтером",

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" не смогло победить в первом матче после карантина.

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