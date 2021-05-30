Александр Чеферин заявил, что "Реал", "Барселона" и "Ювентус" могут оставаться в Суперлиге втроем.

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался в адрес "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые до сих пор не покинули провалившийся проект Суперлиги.

Ранее в отношении трех этих клубов УЕФА открыл дисциплинарное дело.

"Они не имеют права парализовать футбол своими решениями. Странно читать пресс-релизы от этих трех клубов, в которых они выступают против сотен других команд", - сказал Чеферин, которого цитирует Mundo Deportivo.

"Правильный подход - это диалог. Они должны сказать, хотят они вернуться или нет. Хотят играть в Суперлиге? Пускай. Пусть играют втроем", - подчеркнул президент УЕФА.

Суперлига: провал проекта

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Автор: Антон Дударь