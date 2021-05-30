Президент УЕФА Александер Чеферин высказался в адрес "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые до сих пор не покинули провалившийся проект Суперлиги.
Ранее в отношении трех этих клубов УЕФА открыл дисциплинарное дело.
"Они не имеют права парализовать футбол своими решениями. Странно читать пресс-релизы от этих трех клубов, в которых они выступают против сотен других команд", - сказал Чеферин, которого цитирует Mundo Deportivo.
"Правильный подход - это диалог. Они должны сказать, хотят они вернуться или нет. Хотят играть в Суперлиге? Пускай. Пусть играют втроем", - подчеркнул президент УЕФА.
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Суперлига: провал проекта
- 19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер". В то же время "Бавария", "Боруссия" Д и ПСЖ отказались от участия.
- Было заявлено, что турнир начнется в августе и в нем сыграют 20 клубов (15 клубов-основателей и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне). В формате турнира предусматривались групповой этап и матчи навылет. Каждый участник Суперлиги должен был получить 350 миллионов евро.
- Главой Суперлиги был избран президент "Реала" Флорентино Перес.
- УЕФА сразу пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги. Затем УЕФА заявил, что не позволит футболистам из Суперлиги играть за сборные, а Александер Чеферин подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".
- Создание Суперлиги вызвало массовые протесты среди футбольных болельщиков - как в сети, так и возле стадионов. Также создание турнира осудили многие футболисты и футбольные клубы.
- В итоге к утру 21 апреля все английские клубы объявили о том, что выходят из Суперлиги, а организаторы заявили, что проект поставлен на паузу.
- Впоследствии мадридский "Атлетико", а также итальянские "Интер" и "Милан" решили эвакуироваться из Суперлиги.
- "Реал", "Барселона" и "Ювентус" сделали совместное заявление, подчеркнув, что не отказываются от своей миссии. По неофициальной информации, они могут быть отстранены от участия в турнирах УЕФА на два года.
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