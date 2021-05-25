"Реал", "Барселона" и "Ювентус" могут понести наказание.

УЕФА объявил об открытии дисциплинарных дел в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые не покинули проект Суперлиги.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Поводом послужило возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА

"После расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги, против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА", - говорится в заявлении.

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Напомним, ранее УЕФА принял меры в отношении клубов, которые уже вышли из Суперлиги.

Суперлига: провал проекта

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Автор: Антон Дударь