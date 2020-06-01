Клуб из Донецка будет выступать в чемпионате России по мини-футболу

Донецкий клуб будет представлять в турнире Ростовскую область.

Мини-футбольный клуб "Спартак" из Донецка заявился для участия в чемпионате России 2020-2021 в Высшей лиге.

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Президент МФК "Спартак" Юрий Сироватко и вице-президент клуба Вахтанг Халваши приняли участие в онлайн-конференции руководителей команд Высшей лиги России по мини-футболу. На повестке дня стояли вопросы завершения текущего турнира и планы по началу следующего сезона, в котором донецкий "Спартак" будет представлять Республику среди профессионалов", - говорится в сообщении клуба.

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На сайте Ассоциации мини-футбола России (АМФР) отмечается, что донецкий клуб будет представлять Ростовскую область.

"Спартак" Донецк был основан в 2017 году. Прошлый сезон команда провела в первенстве так называемой "ДНР". Домашние матчи она играла в Донецке. А также в 2019 году "Спартак" выступал в чемпионате Южного Федерального округа РФ, и домашние матчи проводил в Ростове.

Отметим, что президент "Спартака" Сироватко является "министром юстиции" в так называемой "ДНР".

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