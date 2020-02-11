Международная федерация шахмат назвала Ялту частью России (фото)
16:10, 11 февраля 2020Другое
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Позже эта информация была удалена.
FIDE руководит россиянин / фото: fide.com
Международная федерация шахмат (FIDE) в анонсе одного из турниров указала, что Ялта является частью России.
Первенство "Шахматный Полуостров" должно пройти с 1 по 4 мая. В анонсе местом проведения было указано: "Ялта, Россия".
tribuna.com
Стоит отметить, что вскоре после публикации анонс был удален.
Президентом Международной федерации шахмат с октября 2018 года является российский экономист Аркадий Дворкович.
УНИАН ранее сообщал о том, что норвежский гроссмейстер установил невероятный рекорд в шахматах.
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