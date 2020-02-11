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Международная федерация шахмат назвала Ялту частью России (фото)

16:10, 11 февраля 2020
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FIDE руководит россиянин / фото: fide.com

Первенство "Шахматный Полуостров" должно пройти с 1 по 4 мая. В анонсе местом проведения было указано: "Ялта, Россия".

tribuna.com

Стоит отметить, что вскоре после публикации анонс был удален.

Президентом Международной федерации шахмат с октября 2018 года является российский экономист Аркадий Дворкович.

УНИАН ранее сообщал о том, что норвежский гроссмейстер установил невероятный рекорд в шахматах.

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