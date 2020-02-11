Международная федерация шахмат назвала Ялту частью России (фото)

Позже эта информация была удалена.

Международная федерация шахмат (FIDE) в анонсе одного из турниров указала, что Ялта является частью России.

Первенство "Шахматный Полуостров" должно пройти с 1 по 4 мая. В анонсе местом проведения было указано: "Ялта, Россия".

Стоит отметить, что вскоре после публикации анонс был удален.

Президентом Международной федерации шахмат с октября 2018 года является российский экономист Аркадий Дворкович.

УНИАН ранее сообщал о том, что норвежский гроссмейстер установил невероятный рекорд в шахматах.