Главный тренер Шахтера Луиш Каштру высказал свое мнение о предстоящем матче пятого тура Лиги чемпионов против Реала.
Об этом он рассказал на пресс-конференции.
"Прекрасно понимаем, что завтрашний матч совершенно не связан с предыдущими. Завтра будет очень специфическая игра. Мы прекрасно знаем, что нужно готовиться к очень сложному поединку. Ведь этот матч будет решающим как для нас, так и для них, чтобы продолжить играть в Лиге чемпионов", - сказал Каштру.
Он утверждает, что очень важно корректно подойти к матчу.
"Многие, кто играл в первом матче, возможно, были недооценены Реалом. Думаю, наша игра удивила многих, в том числе соперника. Завтра будет легче, команды уже более знакомы. Реалу будет намного легче угадать наш стартовый состав. Мы прежде всего должны быть очень сильными в обороне, ликвидировать все сильные стороны Реала. В стратегическом плане этот матч, как и первый, будет очень сильным. Нам очень важно не уходить далеко от того, что показали в первом матче. Нужно показывать себя таким же образом, потому что хотим добиться завтра победы, принимая внимание, что хотим продолжить выступления в Лиге чемпионов, несмотря на такого сложного соперника, как Реал", - сказал Каштру.
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Шахтер - Реал: перед матчем
- Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Реал" пройдет 1 декабря на "Олимпийском" в Киеве.
- Встреча команд в первом круге прошла на "Бернабеу" и завершилась сенсационной победой "Шахтера" со счетом 3:2.
- После 4-х туров "Реал" набрал 7 очков и занимает второе место в группе В. У "Шахтера" - 4 очка и третья позиция. Ничья в этом матче выведет "сливочных" в плей-офф.
- "Шахтер" перед встречей с "Реалом" в УПЛ вырвал победу у "Днепра-1", а мадридцы в своем чемпионате проиграли "Алавесу".
- Судить матч будет хорошо знакомый "Шахтеру" и другим украинским командам арбитр.
- "Шахтер" накануне матча против "Реала" сообщил, что в поединке не смогут принять участие семь игроков клуба.
Мадридский Реал привез в Киев 21 футболиста на матч против Шахтера.
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