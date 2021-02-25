Чемпион Украины должен закрепить успех на поле "Олимпийского".

Донецкий "Шахтер" 25 февраля проведет ответный матч в плей-офф Лиги Европы. "Горняки" в Киеве должны закрепить добытый успех с выездного поединка против израильского "Маккаби". Первый матч завершился 0:2 в пользу украинского коллектива.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Маккаби.

Начало встречи - в 20.00.

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"Маккаби" Тель-Авив

В нынешнем евросезоне тель-авивский "Маккаби" начинал свой путь в квалификации Лиги чемпионов, но вылетел от "Зальцбурга". После этого команда оказалась в Лиге Европы, где заняла второе место в квартете с "Вильярреалом", "Сивасспором" и "Карабахом".

В конце 2020 года руководство "Маккаби" сделало рокировки на посту главного тренера. Вместо Георгиоса Дониса команду принял Патрик фон Лиувен, который, к слову, ранее работал в академии "Шахтера".

В чемпионате Израиля тель-авивский "Маккаби" на этот момент занимает второе место, на 2 очка отставая от "Маккаби" из Хайфы.

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"Шахтер"

Прошлогодний полуфиналист Лиги Европы "Шахтер" начал свой путь в еврокубках сезона 2020-2021 сразу с группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 8 очков в сверхсложной "группе смерти" и заняли третье место в одном квартете с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".

Особое и престижное достижение украинский клуб тоже установил: "Шахтер" дважды обыграл мадридский "Реал", два раза сыграл вничью с миланцами, но оба раза позорно проиграл представителю Германии.

Команда Луиша Каштру лишь набирает тонус в новом году, поскольку на внутренней арене была зимняя пауза. "Шахтер" провел ряд контрольных матчей на сборах в Турции. В этих матчах дончане получили лишь две победы, пять раз сыграли вничью и один раз проиграли.

В чемпионате Украины "кроты" начали второй круг с потери очков против "Колоса" - 0:0. Однако смогли реабилитироваться в 15-м туре чемпионата Украины на "Олимпийском" обыграв "Рух" 2:0.

Слова перед матчем

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

"Что касается дуэли с "Маккаби", то мы еще ничего не выиграли. Много кто может говорить, что мы уже прошли, но в моей голове мы еще ничего не сделали. Мы должны выходить на каждую игру для того, чтобы побеждать. Вся моя жизнь в футболе научила не радоваться чему-то преждевременно. Я всегда говорю игрокам, что нужно быть внимательным с самого начала и до самого конца. На матч с "Маккаби" я поставлю сильнейший состав, как и на матч с "Зарей".

Патрик фон Лиувен, главный тренер "Маккаби":

"Шансы перед матчем всегда 50/50. Если не мыслить позитивно, то лучше вообще не лететь на матч. Игра должна приносить удовольствие, это игра, в которой вы должны быть смелыми, чтобы показать хороший футбол, в таком случае у вас будут шансы. У нашей команды были возможности в первом матче, но мы их не использовали".

Кто не сыграет?

У "Шахтера" в лазарете Исмаили, Максим Малышев и Дентиньо. В "Маккаби" травмирован форвард сборной Израиля Йонатан Коэн и полузащитник Эден Карзев.

Ориентировочные составы:

"Маккаби": Тененбаум, Жеральдо, Йейни, Эрнандес, Саборит, Голаса, Блэкман, Хозес, Пешич, Бен-Хаим, Шехтер

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Соломон, Тайсон, Мораес

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров из Испании во главе с Хосе Санчесом.

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Автор: Будрин Артем