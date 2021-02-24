Шахтер - Маккаби Тель-Авив: где смотреть матч Лиги Европы

"Шахтер" примет соперника из Израиля на "Олимпийском" в Киеве.

25 февраля донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против тель-авивского "Маккаби". Команды сыграют на "Олимпийском" в Киеве. УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Маккаби. Читайте такжеШахтер - Маккаби: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы Шахтер - Маккаби: где смотреть матч Стартовый свисток в Киеве прозвучит в 19.55. В прямом эфире противостояние украинского и израильского клубов покажет телеканал "Футбол 1". Также матч будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Шахтер - Маккаби: перед матчем Первая встреча команд состоялась 18 марта в Тель-Авиве и завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:0.

По итогам первой встречи капитан "Шахтера" назвал серьезную ошибку команды.

Между матчами Лиги Европы "Шахтер" в УПЛ выиграл у "Руха" (2:0), а "Маккаби" на выходных отдыхал.

Судить игру будет бригада арбитров из Испании во главе с Хосе Санчесом. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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