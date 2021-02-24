Алан Патрик и Тете забили в первом матче, а Марлос отдал предголевой пас / фото REUTERS
25 февраля донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против тель-авивского "Маккаби". Команды сыграют на "Олимпийском" в Киеве.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Маккаби.
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Шахтер - Маккаби: где смотреть матч
Стартовый свисток в Киеве прозвучит в 19.55.
В прямом эфире противостояние украинского и израильского клубов покажет телеканал "Футбол 1".
Также матч будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO.
Шахтер - Маккаби: перед матчем
- Первая встреча команд состоялась 18 марта в Тель-Авиве и завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:0.
- По итогам первой встречи капитан "Шахтера" назвал серьезную ошибку команды.
- Между матчами Лиги Европы "Шахтер" в УПЛ выиграл у "Руха" (2:0), а "Маккаби" на выходных отдыхал.
- Судить игру будет бригада арбитров из Испании во главе с Хосе Санчесом.
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