Алан Патрик и Тете забили в первом матче, а Марлос отдал предголевой пас / фото REUTERS

25 февраля донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против тель-авивского "Маккаби". Команды сыграют на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Маккаби.

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Шахтер - Маккаби: где смотреть матч

Стартовый свисток в Киеве прозвучит в 19.55.

В прямом эфире противостояние украинского и израильского клубов покажет телеканал "Футбол 1".

Также матч будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO.

Шахтер - Маккаби: перед матчем

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Автор: Антон Дударь