"Может меня уволить": Каштру рассказал о функциях Срны в Шахтере
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о функциях Дарио Срны, который недавно был назначен в клубе директором по футболу.
В интервью "Профутболу" Каштру подчеркнул, что Срна остается в его тренерском штабе, но также будет выполнять и другую работу:
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"Он остается помощником в тренерском штабе, его функции не изменятся во время тренировок. Но добавилось немало новой работы за полем. Когда-нибудь Срна станет главным тренером. Если ты был капитаном команды в течение многих лет, то однажды сможешь руководить этой командой. Дарио тоже может быть успешным", - сказал Каштру.
Он также подчеркнул, что однажды Срна может его уволить:
"Не могу найти слов, чтобы его описать. Но ничего не говорю о будущем, потому что он - футбольный директор. Возможно, однажды ему придется меня уволить. Это тоже одна из его функций".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что член тренерского штаба "Шахтера" покинет клуб и вернется в Португалию.
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