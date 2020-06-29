"Может меня уволить": Каштру рассказал о функциях Срны в Шахтере

Луиш Каштру подчеркнул, что Дарио Срна остается в его тренерском штабе.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о функциях Дарио Срны, который недавно был назначен в клубе директором по футболу.

В интервью "Профутболу" Каштру подчеркнул, что Срна остается в его тренерском штабе, но также будет выполнять и другую работу:

Читайте такжеЛегенда Шахтера Срна получил должность в руководстве клуба

"Он остается помощником в тренерском штабе, его функции не изменятся во время тренировок. Но добавилось немало новой работы за полем. Когда-нибудь Срна станет главным тренером. Если ты был капитаном команды в течение многих лет, то однажды сможешь руководить этой командой. Дарио тоже может быть успешным", - сказал Каштру.

Он также подчеркнул, что однажды Срна может его уволить:

"Не могу найти слов, чтобы его описать. Но ничего не говорю о будущем, потому что он - футбольный директор. Возможно, однажды ему придется меня уволить. Это тоже одна из его функций".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что член тренерского штаба "Шахтера" покинет клуб и вернется в Португалию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram