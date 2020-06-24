"Заменит другой профессионал": член тренерского штаба Шахтера вернется в Португалию

Помощник Луиша Каштру получил предложение от лиссабонского "Спортинга".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру сообщил, что его помощник Филипе Селиккаю покинет украинский клуб и возглавит дубль лиссабонского "Спортинга".

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Специалист объявил об этом в интервью пресс-службе "горняков",

"Да, это правдивые данные, не стоит скрывать. К нему действительно есть интерес со стороны "Спортинга". Я прекрасно понимаю амбиции каждого из своих ассистентов, а они знают, что могут их проявлять. Я хочу дать свободу Филипе продолжать свой путь как тренер.

Здесь даже нечего обсуждать: нужно открыть наши двери, и он пойдет по своему пути. Филипе знает, что я совсем не люблю менять элементы в тренерском штабе. Я люблю стабильность. Но также знаю, что каждый из нас идет к своим целям в жизни, и нужно давать место для этого. Своей инициативой я ничего бы не менял", - сказал Каштру.

Тренер добавил, что уже определился с заменой, но не стал раскрывать подробности:

"Его заменит другой профессионал, его коллега. Вы спросите кто? Нет, сейчас я не скажу, но он приедет из Португалии. Надеюсь, он также будет очень успешен с нами. И надеюсь, что Филипе также будет очень успешен в клубе такого масштаба, в португальском гранде".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" хотел подписать ключевых футболистов "Зари".

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