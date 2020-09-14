Шахтер получит новую форму перед следующим сезоном / фото shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" начал сотрудничество со спортивным брендом Puma.
Об этом сообщил официальный сайт "горняков".
Стороны заключили контракт на пять лет. Компания создаст новую форму для дончан, которая будет представлена перед стартом сезона-2021/22.
"Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Puma. Для "Шахтера" это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это - самое главное в сотрудничестве", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.
С 2008 года спортивным спонсором клуба была компания Nike.
Официальный YouTube-канал "Шахтера" анонсировал новое сотрудничество эффектным роликом.
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