Шахтер получит новую форму перед следующим сезоном / фото shakhtar.com

Об этом сообщил официальный сайт "горняков".

Стороны заключили контракт на пять лет. Компания создаст новую форму для дончан, которая будет представлена перед стартом сезона-2021/22.

"Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Puma. Для "Шахтера" это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это - самое главное в сотрудничестве", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

С 2008 года спортивным спонсором клуба была компания Nike.

Официальный YouTube-канал "Шахтера" анонсировал новое сотрудничество эффектным роликом.

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Автор: Данил Слесь