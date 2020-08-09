"Это сильная команда": футболист Базеля назвал Шахтер фаворитом Лиги Европы

Таулант Джака считает "горняков" очень непростым соперником.

Полузащитник "Базеля" Таулант Джака оценил уровень донецкого "Шахтера", который будет соперником швейцарского клуба по четвертьфиналу Лиги Европы.

Как сообщает blick.ch, Джака похвалил "Шахтер".

"У них хорошее сочетание игроков в составе. У команды есть сильная защита, они играют очень компактно. Плюс в атаке есть четыре бразильских футболиста. "Шахтер" - это быстрая и техничная команда", - отметил игрок "Базеля".

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"Это команда уровня Лиги чемпионов и очень непростой соперник. По моему мнению, "Шахтер" - фаворит на победу в Лиге Европы", - подчеркнул Джака.

Напомним, "Шахтер" и "Базель" встретятся 11 августа в Гельзенкирхене.

На предыдущей стадии "горняки" выбили из борьбы "Вольфсбург", а "Базель" прошел "Айнтрахт" Фракнфурт.

УНИАН ранее также сообщал о том, кто будет судить матч "Шахтер" - "Базель".

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