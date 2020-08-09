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"Это сильная команда": футболист Базеля назвал Шахтер фаворитом Лиги Европы

14:43, 09 августа 2020
Футбол
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Таулант Джака высказал свое мнение о Шахтере / фото fcb.ch

Полузащитник "Базеля" Таулант Джака оценил уровень донецкого "Шахтера", который будет соперником швейцарского клуба по четвертьфиналу Лиги Европы.

Как сообщает blick.ch, Джака похвалил "Шахтер".

"У них хорошее сочетание игроков в составе. У команды есть сильная защита, они играют очень компактно. Плюс в атаке есть четыре бразильских футболиста. "Шахтер" - это быстрая и техничная команда", - отметил игрок "Базеля".

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"Это команда уровня Лиги чемпионов и очень непростой соперник. По моему мнению, "Шахтер" - фаворит на победу в Лиге Европы", - подчеркнул Джака.

Напомним, "Шахтер" и "Базель" встретятся 11 августа в Гельзенкирхене.

На предыдущей стадии "горняки" выбили из борьбы "Вольфсбург", а "Базель" прошел "Айнтрахт" Фракнфурт.

УНИАН ранее также сообщал о том, кто будет судить матч "Шахтер" - "Базель".

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