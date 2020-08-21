Севилья - Интер: анонс финала Лиги Европы

В матче за трофей сразятся клубы из Испании и Италии.

В пятницу, 21 августа, в Кельне на стадионе "Рейн Энерги" состоится финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют испанская "Севилья" и итальянский "Интер".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Севилья - Интер.

Севилья - Интер: где смотреть матч по ТВ

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Турнир с 1/4 финала переехал в Германию, а команды на каждой стадии проводили по одному матчу в формате "Финала восьми".

Севилья - Интер: прогноз букмекеров

"Севилья"

В чемпионате Испании после карантина "Севилья" сумела добыть третье место, опередив мадридский "Атлетико" по дополнительным показателям.

Команда вышла в плей-офф Лиги Европы с первого места в своей группе. В плей-офф испанцы прошли "ЧФР Клуж" (1:1, 0:0), "Рому" (2:0) и "Вулверхэмптон" (1:0), а в полуфинале оставили за бортом "Манчестер Юнайтед" (2:1).

"Севилья" является рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы/Кубке УЕФА. Некоторые болельщики даже предлагали переименовать турнир в честь испанского клуба, который покорял его в 2005, 2006, 2014, 2015 и 2016 годах. Более того, в финале команда еще ни разу не проигрывала.

Подопечные Хулена Лопетеги имеют серию без поражений, которая насчитывает уже 20 поединков.

"Интер"

Команда проводит первый сезон под руководством Антонио Конте. В чемпионате Италии "нерадзурри" стали вторыми с отставанием от "Ювентуса" всего на одно очко. В Кубке Италии команда выбыла на стадии полуфинала, а предстоящий матч остался последним шансом завоевать трофей.

Свой еврокубковый путь команда начинала в Лиге чемпионов, но из группы с "Барселоной", дортмундской "Боруссией" и "Славией" выйти в плей-офф не удалось.

Затем был плей-офф Лиги Европы, где поочередно удалось обыграть "Лудогорец" (2:0, 2:1), "Хетафе" (2:0), "Байер" (2:1), а в полуфинале - разгромить "Шахтер" со счетом 5:0.

"Интер" трижды выигрывал Кубок УЕФА (предшественник Лиги Европы - прим.) и еще один раз играл в финале. В последних 17 матчах во всех турнирах итальянская команда потерпела всего одно поражение.

Слова перед матчем

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги:

"Мы подходим к игре с уважением к сопернику. Понимаем, что важна каждая деталь. Мы должны быть сосредоточены, должны понимать игру. Мы спокойны и должны сохранить хладнокровие. Мы целый год усердно работали. Наша цель - выиграть. У "Интера" хорошо сбалансированная команда. Они здорово и разнообразно атакуют и могут плотно играть в обороне. Они могут предоставить всего несколько шансов за матч. Но мы подойдем к этой игре, как и к любой другой: постараемся сыграть солидно и c настроем на результат".

Главный тренер "Интера" Антонио Конте:

"Слово "страх" не входит в мой лексикон, и моим игрокам оно не знакомо. Мы высоко ценим и уважаем "Севилью". Но у нас есть свои карты, которые мы собираемся разыграть. Мы должны отдать все силы. Мы не так часто играли в Лиге Европы по сравнению с ними. Это дает им преимущество. Важно сохранять психологическое равновесие. Есть только один способ, как написать историю с клубом. Нужно побеждать".

Ориентировочные составы

"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Банега, Фернандо, Хордан, Сусо, Эн-Несири, Окампос

"Интер": Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Д’Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг, Мартинес, Лукаку

Арбитр

Предстоящий поединок будет судить нидерландец Данни Маккели.

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Автор: Данил Слесь