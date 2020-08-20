Севилья - Интер: где смотреть финал Лиги Европы

Испанский и итальянский клубы сразятся за еврокубковый трофей.

21 августа на стадионе "Рейн Энерги" в Кельне пройдет финальный матч Лиги Европы 2019-2020. В борьбе за трофей сойдутся испанская "Севилья" и итальянский "Интер".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Севилья - Интер.

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Финальный поединок начнется в 22.00.

Украинские болельщики смогут следить за матчем в прямом эфире на телеканале "Футбол 1".

В 21.00 в эфире телеканала начнется программа "Путь к Кельну" - эксперты в студии обсудят шансы "Севильи" и "Интера" в решающем матче.

Севилья - Интер: перед финалом

В полуфинале ЛЕ "Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5:0, а "Севилья" прошла "Манчестер Юнайтед" (2:1). До этого итальянский клуб в плей-офф Лиги Европы выбил из борьбы "Лудогорец", "Хетафе" и "Байер", а испанцы прошли "ЧФР Клуж", "Рому" и "Вулверхэмптон".

Друг против друга "Севилья" и "Интер" ранее в еврокубках не играли.

"Севилья" в шестой раз сыграет в финале Лиги Европы и может в шестой раз выиграть трофей. "Интер" трижды выигрывал Кубок УЕФА (предшественник Лиги Европы - прим.) и еще один раз играл в финале.

"Севилья" является рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы/Кубке УЕФА. Ранее испанский клуб побеждал в турнире в 2005, 2006, 2014, 2015 и 2016 годах.

Главным арбитром финала назначен нидерландец Данни Маккели.

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Автор: Антон Дударь