Севилья - Интер: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы

Команды определят чемпиона турнира в Кельне.

21 августа пройдет финальный матч Лиги Европы, в котором встретятся испанская "Севилья" и итальянский "Интер".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Севилья - Интер.

Букмекеры считают фаворитом финала команду Антонио Конте. На победу "Интера" без дополнительного времени и серии пенальти коэффициент составляет 2,18, а на успех "Севильи" можно поставить с коэффициентом 3,50. Ничья оценивается коэффициентом 3,45.

"Нерадзурри" также являются более вероятными чемпионами нынешнего розыгрыша еврокубка. Коэффициент на "Интер" составляет 1,63, а на "Севилью" - 2,37.

Севилья - Интер: перед финалом

Финал состоится в немецком Кельне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

В полуфинале ЛЕ "Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5:0, а "Севилья" прошла "Манчестер Юнайтед" (2:1).

"Севилья" в шестой раз сыграет в финале Лиги Европы и может в шестой раз выиграть трофей. "Интер" трижды выигрывал Кубок УЕФА (предшественник Лиги Европы - прим.) и еще один раз играл в финале.

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Автор: Данил Слесь