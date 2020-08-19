цей матеріал доступний українською

Севилья - Интер: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы

14:30, 19 августа 2020
Футбол
115 0
Интер в полуфинале не заметил Шахтер / фото REUTERS

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Севилья - Интер.

Букмекеры считают фаворитом финала команду Антонио Конте. На победу "Интера" без дополнительного времени и серии пенальти коэффициент составляет 2,18, а на успех "Севильи" можно поставить с коэффициентом 3,50. Ничья оценивается коэффициентом 3,45.

"Нерадзурри" также являются более вероятными чемпионами нынешнего розыгрыша еврокубка. Коэффициент на "Интер" составляет 1,63, а на "Севилью" - 2,37.

Севилья - Интер: перед финалом

  • Финал состоится в немецком Кельне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
  • В полуфинале ЛЕ "Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5:0, а "Севилья" прошла "Манчестер Юнайтед" (2:1).
  • "Севилья" в шестой раз сыграет в финале Лиги Европы и может в шестой раз выиграть трофей. "Интер" трижды выигрывал Кубок УЕФА (предшественник Лиги Европы - прим.) и еще один раз играл в финале.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter