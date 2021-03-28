Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на ошибку арбитра.

Скандальный эпизод произошел в матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Сербии и Португалии.

В компенсированное ко второму тайму время при счете 2:2 Криштиану Роналду направил мяч в пустые ворота. Игрок сборной Сербии в подкате выбил его, но сделал это уже, когда мяч пересек линию ворот.

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Тем не менее, бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели не заметила этого и не засчитала гол. VAR не используется на матчах квалификации ЧМ-2022, а потому судья не мог обратиться за помощью к видеассистенту.

Роналду эмоционально отреагировал на решение рефери. Он побежал апеллировать к линейному арбитру, затем получил желтую карточку. После этого он в сердцах снял с руки капитанскую повязку и бросил ее на газон, уйдя за пределы поля.

После игры Роналду написал в Instagram: "Бывают трудные времена, особенно когда чувствуешь, что пострадала целая нация".

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча заявил, что арбитр извинился за свою ошибку. "Судья извинился, и я очень уважаю его, но то, что в таких турнирах не используется VAR или технология фиксации гола, недопустимо", - цитирует тренера A Bola.

So Ronaldo the great leader throws his captain's armband in frustration?



No true captain would do such a thing.



pic.twitter.com/t5vW0qZADe — Fasih (@fasihiesta) March 27, 2021

Напомним, ранее арбитры ошиблись в матче Франция - Украина, когда засчитали гол хозяев после офсайда.

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Автор: Антон Дударь