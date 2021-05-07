Главный тренер "молодежки" Руслан Ротань вызвал 24 исполнителя.

Наставник молодежной сборной Руслан Ротань вызвал 24 футболиста на второй сбор команды в текущем году.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

"Желто-голубые" готовятся выступить на Мемориале Валерия Лобановского и сыграть контрольный матч против Турции.

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Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Валентин Моргун ("Динамо" Киев), Никита Турбаевский ("Шахтер" Донецк), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка)

Защитники: Денис Кузик, Константин Вивчаренко, Даниил Скорко (все - "Динамо" Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба - "Мариуполь"), Александр Мельник ("Александрия"), Максим Таловеров ("Динамо" Ческе-Будеевице, Чехия)

Полузащитники: Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все - "Днепр-1" Днепр), Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Михаил Мудрик ("Шахтер" Донецк), Богдан Белошевский ("Десна" Чернигов), Олег Очеретько ("Мариуполь"), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия)

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба - "Динамо" Киев), Даниил Сикан ("Мариуполь"), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк), Николай Кухаревич ("Рух" Львов).

Молодежная сборная Украины: ближайшие поединки

24 мая стартует второй сбор молодежной сборной Украины, а уже 26 числа наши юноши сыграют против своих сверстников из Азербайджана в Киеве на стадионе имени В. Банникова на стадии полуфинала Мемориала Лобановского.

В другом полуфинале Тунис U-21 померится силами с Узбекистаном U-21. 28 мая состоятся матчи за 3-е место и финал.

После выступления на Мемориале Лобановского молодежная сборная Украины возьмет курс на Турцию. 2 июня в Стамбуле на арене "Реджеп Тайип Эрдоган" подопечные Руслана Ротаня проведут спарринг со сборной хозяев U-21. Сбор завершится на следующий день после контрольного матча.

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Автор: Артем Будрин