Анатолий Демьяненко считает, что футболисты сборной Украины будут прогрессировать.

Бывший футболист и экс-главный тренер "Динамо" Киев Анатолий Демьяненко поделился своим мнением о старте сборной Украины в Лиге наций, а также оценил перспективы "желто-синих" в турнире.

Об этом Демьяненко сказал в интервью YouTube-каналу Do Best!.

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"Играть с топовыми командами - это всегда дополнительная нагрузка. Поэтому, конечно, команда должна быть хорошо подготовлена физически. Но игроки готовятся в клубах. В сборной их некогда готовить, в этом есть небольшая проблема. Нужно больше времени", - отметил Демьяненко.

Он выразил мнение, что разгром в матче против Испании сделает украинскую сборную сильнее:

"Думаю, это закалит наших игроков. Ничего страшного - они будут только расти. Считаю, команда на правильном пути".

По мнению Демьяненко, футболисты украинской сборной будут прогрессировать за счет матчей с топ-соперниками:

"Если мы попали на самую верхушку футбола, то нужно стараться показывать свой уровень. И, думаю, ребята будут показывать. Играть с такими командами как Испания, Германия, Франция или та же Швейцария - это большой плюс, потому что наши футболисты вырастут в хороших игроков".

Сборная Украины в Лиге наций 2020-2021: главное

Сборная Украины в этом розыгрыше Лиги наций дебютирует в Лиге А - высшем дивизионе турнира. Команда Андрея Шевченко выступает в одной группе с Испанией, Германией и Швейцарией.

В первом матче Украина дома обыграла Швейцарию (2:1), а во втором проиграла Испании (0:4), повторив свое самое крупное поражение в истории.

Андрей Шевченко назвал причины разгромного поражения в матче с Испанией.

После двух туров украинская сборная, набрав 3 очка, занимает в своей группе второе место. У Испании - 4 очка, у Германии - 2, у Швейцарии - 1.

Свой следующий матч в турнире Украина проведет 10 октября - дома против Германии.

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Автор: Антон Дударь