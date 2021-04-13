Необычный эпизод произошел в матче чемпионата Северной Ирландии.

Необычный гол был забит в матче 30-го тура чемпионата Северной Ирландии "Гленторан" - "Дангэннон Свифтс" (2:0).

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Нападающий хозяев Рори Доннелли отличился дублем, причем один из своих мячей забил головой почти с центра поля.

Вратарь "Дангэннон Свифтс" Рой Кэрролл, за плечами у которого 72 матча за "Манчестер Юнайтед" и 45 матчей в сборной Северной Ирландии, не лучшим образом сыграл на выходе. Кэролл выбежал за пределы штрафной и головой выбил мяч прямо на Доннелли, который сходу в прыжке пробил по пустым воротам.

Видео опубликовал официальный Twitter "Гленторана".

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Автор: Антон Дударь