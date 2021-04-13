Необычный гол был забит в матче 30-го тура чемпионата Северной Ирландии "Гленторан" - "Дангэннон Свифтс" (2:0).
Читайте такжеПретендент на лучший гол года: в Англии футболист невероятно эффектно забил пяткой (видео)
Нападающий хозяев Рори Доннелли отличился дублем, причем один из своих мячей забил головой почти с центра поля.
Вратарь "Дангэннон Свифтс" Рой Кэрролл, за плечами у которого 72 матча за "Манчестер Юнайтед" и 45 матчей в сборной Северной Ирландии, не лучшим образом сыграл на выходе. Кэролл выбежал за пределы штрафной и головой выбил мяч прямо на Доннелли, который сходу в прыжке пробил по пустым воротам.
Видео опубликовал официальный Twitter "Гленторана".
👋 @FIFAcom— Glentoran FC (@Glentoran) April 12, 2021
Can you award the Puskás Award mid season? Asking for a friend…#WeAreGlentoran#COYG 💚🐓 pic.twitter.com/ThtMdc6a8l
Вас также могут заинтересовать новости:
- Невероятный промах: футболист украинского клуба не забил в пустые ворота с пары метров (видео)
- "Mamamia!": в чемпионате Италии забили гол бисиклетой от перекладины (видео)
- Аргентинский футболист забил один из красивейших голов года (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram