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Роналду может покинуть Ювентус после окончания сезона - СМИ

20:24, 28 мая 2020
Футбол
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Криштиану Роналду / фото REUTERS

Об этом в Twitter сообщил итальянский журналист Пьетро Бальцано Прота.

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"Сейчас это только на уровне слухов, однако они приходят из разных источников, поэтому заслуживают внимания. После окончания сезона пути "Ювентуса" и Криштиану Роналду могут разойтись. Это то, что мне сказали. Повторюсь, пока что это только слухи. Посмотрим", - написал Прота.

Напомним, Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. Его контракт рассчитан до 2022 года.

В нынешнем сезоне на счету португальского форварда 25 голов и 9 ассистов в 32 матчах за туринцев во всех турнирах.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Роналду сменил имидж после выхода из карантина.

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