"Зачем считать трофеи?": Буффон шуткой отреагировал на пост Роналду (фото)

Криштиану Роналду и Джанлуиджи Буффон вместе выиграли чемпионат Италии.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в сети совместное фото с голкипером команды Джанлуиджи Буффоном.

Фото было сделано во время церемонии награждения "Ювентуса" кубком за победу в итальянской Серии А.

Читайте такжеТренера залили пеной: появились яркие видео из чемпионской раздевалки Ювентуса

"Угадайте, сколько трофеев завоевали эти два молодых человека?", - подписал снимок португалец.

Буффон ответил в комментариях шуткой. "Зачем их считать? У нас еще вся карьера впереди", - написал легендарный голкипер.

"Я потерял счет", "Величайшие", "Слишком много, чтобы считать", "Сломал свой калькулятор", "Две легенды", - комментируют подписчики.

Отметим, что 35-летний Роналду выиграл 31 трофей в карьере, а 42-летний Буффон - 26.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Буффон продлил контракт с "Ювентусом".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram