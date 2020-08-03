цей матеріал доступний українською

"Зачем считать трофеи?": Буффон шуткой отреагировал на пост Роналду (фото)

10:26, 03 августа 2020
Футбол
268 0
Джанлуиджи Буффон и Криштиану Роналду / фото REUTERS

Фото было сделано во время церемонии награждения "Ювентуса" кубком за победу в итальянской Серии А.

Читайте такжеТренера залили пеной: появились яркие видео из чемпионской раздевалки Ювентуса

"Угадайте, сколько трофеев завоевали эти два молодых человека?", - подписал снимок португалец.

Буффон ответил в комментариях шуткой. "Зачем их считать? У нас еще вся карьера впереди", - написал легендарный голкипер.

"Я потерял счет", "Величайшие", "Слишком много, чтобы считать", "Сломал свой калькулятор", "Две легенды", - комментируют подписчики.

Отметим, что 35-летний Роналду выиграл 31 трофей в карьере, а 42-летний Буффон - 26.

instagram.com/cristiano

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Буффон продлил контракт с "Ювентусом".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter