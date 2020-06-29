42-летний Буффон остается: Ювентус продлил контракты с двумя легендами клуба
21:19, 29 июня 2020Футбол
51 0
Туринский клуб продлил соглашения с двумя ветеранами.
Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини / фото REUTERS
"Ювентус" объявил о продлении контрактов с голкипером Джанлуиджи Буффоном и защитником Джорджо Кьеллини.
Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса".
Читайте такжеРоналду может покинуть Ювентус после окончания сезона - СМИ
Соглашения с 42-летним Буффоном и 35-летним Кьеллини продлены на один сезон - до лета 2021 года.
Напомним, Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года с перерывом на один сезон (2018-2019), проведенный в составе "Пари Сен-Жермен". Кьеллини дебютировал за туринцев в 2005 году.
Как сообщал УНИАН, ранее Буффон был включен в рейтинг главных неудачников в истории футбола.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter