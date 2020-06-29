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42-летний Буффон остается: Ювентус продлил контракты с двумя легендами клуба

21:19, 29 июня 2020
Футбол
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Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини / фото REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса".

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Соглашения с 42-летним Буффоном и 35-летним Кьеллини продлены на один сезон - до лета 2021 года.

Напомним, Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года с перерывом на один сезон (2018-2019), проведенный в составе "Пари Сен-Жермен". Кьеллини дебютировал за туринцев в 2005 году.

Как сообщал УНИАН, ранее Буффон был включен в рейтинг главных неудачников в истории футбола.

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