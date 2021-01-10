Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук прокомментировал возможный трансфер украинского форварда Романа Яремчука в зимнее межсезонье.

Его цитирует belgiumsoccer.be.

Говоря о возможном уходе Яремчука, тренер подчеркнул, что клуб планирует оставить игрока в команде:

"Обычно, если мы не хотим кого-то отпускать, то он не уходит. Парни, которые играют мало, могут быть вариантом для трансфера, но из основных игроков никто не уйдет".