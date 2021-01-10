Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук прокомментировал возможный трансфер украинского форварда Романа Яремчука в зимнее межсезонье.
Его цитирует belgiumsoccer.be.
Говоря о возможном уходе Яремчука, тренер подчеркнул, что клуб планирует оставить игрока в команде:
"Обычно, если мы не хотим кого-то отпускать, то он не уходит. Парни, которые играют мало, могут быть вариантом для трансфера, но из основных игроков никто не уйдет".
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Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"
- О возможном уходе Яремчука из бельгийского клуба разговоры ходят давно. Он мог покинуть команду еще в сентябре, когда у него произошел конфликт с экс-главным тренером команды.
В октябре Яремчук публично заявил, что он "не в тюрьме" и что хочет покинуть "Гент". Зимой также сообщалось, что форвард хочет перебраться в топ-чемпионат.
По информации СМИ, "Гент" хочет выручить за Яремчука 20-25 миллионов евро. Клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом.
Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.
В текущем сезоне на счету Яремчука 11 голов и 4 результативные передачи в 21 матче за бельгийский клуб.
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