Роман Яремчук хочет покинуть Гент / фото twitter.com/kaagent

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук прокомментировал возможный трансфер украинского форварда Романа Яремчука в зимнее межсезонье.

Его цитирует belgiumsoccer.be.

Говоря о возможном уходе Яремчука, тренер подчеркнул, что клуб планирует оставить игрока в команде: 

"Обычно, если мы не хотим кого-то отпускать, то он не уходит. Парни, которые играют мало, могут быть вариантом для трансфера, но из основных игроков никто не уйдет".

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Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"

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Автор: Антон Дударь