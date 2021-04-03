Экс-игрок киевского "Динамо", а ныне голеадор бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук не исключает такой сценарий, что когда-то он может надеть футболку принципиального соперника киевлян - "Шахтера".
Об этом стало известно из интервью основного форварда команды Андрея Шевченко для You-Tube-канала BurBuzz.
- Украинские эксперты говорят, что Яремчук - идеальный нападающий для "Шахтера". Могло бы когда-нибудь такое случиться?
- Хороший вопрос. Почему нет? Никто же не знает, как сложится жизнь.
- То есть для тебя, воспитанника "Динамо", тема "Шахтера" - не табу?
- Нет, не табу. Меня же "Динамо", можно сказать, выбросило на улицу. Еще и заработало на мне деньги. Я считаю "Шахтер" топ-клубом Европы. Почему нет? Посмотрим.
- А в УПЛ ты готов вернуться?
- У меня есть амбиции выиграть что-то в Украине, чтобы доказать. Но на данный момент моя карьера развивается так.
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Роман Яремчук: возможен уход из "Гента"
- О возможном уходе Яремчука из бельгийского клуба разговоры ходят давно. Он мог покинуть команду еще в сентябре, когда у него произошел конфликт с экс-главным тренером команды.
В октябре Яремчук публично заявил, что он "не в тюрьме" и что хочет покинуть "Гент". Зимой также сообщалось, что форвард хочет перебраться в топ-чемпионат.
По информации СМИ, "Гент" хочет выручить за Яремчука 20-25 миллионов евро. Клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом.
Главный тренер "Гента" зимой прояснил будущее Яремчука.
Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.
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