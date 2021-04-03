Роман Яремчук имеет амбиции выиграть что-то в Украине.

Экс-игрок киевского "Динамо", а ныне голеадор бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук не исключает такой сценарий, что когда-то он может надеть футболку принципиального соперника киевлян - "Шахтера".

Об этом стало известно из интервью основного форварда команды Андрея Шевченко для You-Tube-канала BurBuzz.

- Украинские эксперты говорят, что Яремчук - идеальный нападающий для "Шахтера". Могло бы когда-нибудь такое случиться?

- Хороший вопрос. Почему нет? Никто же не знает, как сложится жизнь.

- То есть для тебя, воспитанника "Динамо", тема "Шахтера" - не табу?

- Нет, не табу. Меня же "Динамо", можно сказать, выбросило на улицу. Еще и заработало на мне деньги. Я считаю "Шахтер" топ-клубом Европы. Почему нет? Посмотрим.

- А в УПЛ ты готов вернуться?

- У меня есть амбиции выиграть что-то в Украине, чтобы доказать. Но на данный момент моя карьера развивается так.

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Автор: Будрин Артем