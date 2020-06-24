Барселона с трудом взяла реванш у Атлетика и временно опередила Реал (видео)

Каталонцы одержали минимальную победу, которая позволила им не дать "Реалу" уйти в отрыв.

В 31-м туре испанской Ла Лиги "Барселона" принимала "Атлетик" Бильбао.

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Каталонцы на пустом стадионе "Камп Ноу" праздновали победу со счетом 1:0.

Единственный мяч во втором тайме забил хорватский полузащитник каталонцев Иван Ракитич.

"Барселона" набрала 68 очков и теперь на три пункта опережает "Реал", но мадридцы свою игру в этом туре еще не провели.

Каталонцы взяли реванш за февральское поражение от "Атлетика" - тогда подопечные Кике Сетьена с аналогичным счетом уступили на выезде.

"Барселона" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Ракитич, 71

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Видаль, Бускетс (Ракитич, 65), Артур (Пуч, 56), Месси, Суарес (Брейтуэйт, 85), Гризманн (Фати, 65)

"Атлетик": Симон, Де Маркос, Нуньес, Альварес, Баленсиага, Лопес (Д. Гарсия, 57), Весга, Лекуэ (Капа, 69), Сансет (Р. Гарсия, 79), Кордоба (Муньяин, 57), Вильямс (Вильялибре, 69)

Предупреждения: Бускетс, Ракитич - Нуньес

Видеообзор матча представил официальный YouTube-канал Ла Лиги.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Реал" поддержал неизлечимо больного экс-тренера "Барселоны".

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