"Реал" и "Ливерпуль" встретятся впервые после финала 2018 года.

6 апреля состоится первая встреча "Реала" и "Ливерпуля" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды сыграют в Мадриде.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал - Ливерпуль.

Букмекеры считают английский клуб фаворитом двухматчевого противостояния.

На то, что "красные" пройдут дальше, можно поставить с коэффициентом 1,70, тогда как на итоговый успех "Реала" - 2,15.

На победу "Реала" в домашнем матче букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничью - 3,50, а на победу гостей - 2,70.

Реал - Ливерпуль: перед матчем

На предыдущей стадии турнира "Реал" выбил из борьбы "Аталанту" (1:0 и 3:1). "Ливерпуль" в 1/8 финала дважды обыграл "РБ Лейпциг" (2:0 и 2:0).

"Реал" и "Ливерпуль" друг против друга провели шесть матчей - у каждой из команд на счету по три победы. Дважды они встречались в финалах. В 1981 году в финале Кубка чемпионов "Ливерпуль" победил со счетом 1:0, а в 2018-м "Реал" выиграл в финале ЛЧ со счетом 3:1.

Перед этим матчем обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Реал" победил "Эйбар" со счетом 2:0, а "Ливерпуль" разгромил "Арсенал" со счетом 3:0.

Судить матч будет бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брыхом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь