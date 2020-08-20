ПСЖ - Бавария: стало известно, кто будет судить финал Лиги чемпионов

УЕФА назначил арбитров на решающий матч главного клубного турнира Европы.

Главным арбитром финала Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и "Бавария", будет итальянец Даниэле Орсато.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Орсато будут его соотечественники Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Четвертым рефери назначен румын Овидиу Хацеган. За VAR будет отвечать Массимилиано Иррати ﻿из Италии.

Читайте такжеФорвард Баварии приблизился к голевому рекорду Роналду в Лиге чемпионов

Для 44-летнего Орсато, который получил международную категорию в 2010 году, это будет первый финал крупного турнира в качестве главного рефери. В прошлом сезоне итальянец был четвертым арбитром на финале Лиги Европы УЕФА между "Челси" и "Арсеналом".

В этом сезоне Орсато работал на восьми матчах Лиги чемпионов.

ПСЖ - Бавария: перед финалом Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов пройдет 23 августа на арене "Да Луш" в Лиссабоне.

ПСЖ сыграет в финале ЛЧ/Кубка чемпионов впервые в истории, а "Бавария" - в одиннадцатый раз и может выиграть шестой титул.

В "Финале восьми" ЛЧ ПСЖ сперва обыграл "Аталанту" (2:1), а затем разгромил "РБ Лейпциг" (3:0). "Бавария" одержала две крупные победы: со счетом 8:2 над "Барселоной" и со счетом 3:0 над "Лионом".

Клубы из Германии и Франции встретятся в финале главного клубного турнира Европы впервые с 1976 года, когда"Бавария" обыграла "Сент-Этьен" со счетом 1:0.

Все восемь предыдущих встреч ПСЖ и "Баварии" состоялись на групповых этапах ЛЧ. Парижане выиграли в пяти матчах, мюнхенцы - в трех.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь