Бавария легко разобралась с Лионом и вышла в финал Лиги чемпионов

Немецкому клубу осталось сделать последний шаг к титулу.

19 августа в Лиссабоне состоялся второй полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались французский "Лион" и немецкая "Бавария".

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Чемпион Германии одержал победу со счетом 3:0.

"Лион" очень бодро начал первый тайм, постоянно создавая напряжение сопернику своими агрессивными контратаками. В одной из них Депай вышел один на один с Нойером и не попал по воротам, а затем Экамби прорвался по флангу и вошел в штрафную, откуда нанес удар в штангу.

"Бавария" выдержала давление и организовала гол: на 18-й минуте Гнабри получил передачу ближе к флангу, прошел в центр и практически с линии штрафной нанес пушечный удар без шансов для голкипера.

Это событие подкосило "Лион", чем снова воспользовалась "Бавария". Гнабри первым оказался на подборе после удара Левандовски и оформил дубль.

Во втором тайме "Бавария" полностью контролировала игру и могла забивать еще несколько мячей. У "Лиона" тоже были свои полумоменты, но череда замен от Руди Гарсии не смогла в корне изменить ситуацию.

Точку в игре поставил лучший бомбардир текущего розыгрыша Лиги чемпионов Роберт Левандовски. Поляк ударом головой замкнул подачу со штрафного и записал на свой счет уже 15-й забитый мяч.

Лион - Бавария - 0:3

Гол: Гнабри, 18, 33, Левандовски, 88

"Лион": Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал (Шерки, 73), Бруно (Мендеш, 46), Дюбуа (Тете, 67), Какере, Ауар, Корне, Экамби (Рен-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 58)

"Бавария": Нойер, Киммих, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Дэвис, Горецка (Павар, 82), Тьяго (Толиссо, 82), Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Перишич (Коман, 63), Левандовски

Предупреждения: Марсело, Марсал, Мендеш

"Финал восьми" Лиги чемпионов: главное

В финале "Бавария" сыграет с французским ПСЖ на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне 23 августа. Для мюнхенцев это будет уже 11-й финал при пяти титулах. Парижане выступят в решающем матче впервые.

В первом полуфинале "Пари Сен-Жермен" уверенно разобрался с другим немецким клубом - "РБ Лейпциг" (3:0).

"Бавария" была единственным полуфиналистом турнира, который в прошлом выигрывал Лигу чемпионов.

"Финал восьми" Лиги чемпионов проходит с 12 по 23 августа на двух аренах в Лиссабоне. На каждой стадии команды проводят по одной игре. Победитель главного клубного турнира Европы впервые будет определен в таком формате в связи с пандемией коронавируса.

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Автор: Данил Слесь