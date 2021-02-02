Маурисио демонстрирует большое уважение к своим прежним командам.

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино заверил всех, что никогда не возглавит "Барселону" и "Марсель".

Об этом стало известно из его интервью для getfootballnewsfrance.

"Тренировать "Барселону"? Это невозможно. У меня есть связь с остальной частью города, свои воспоминания и поэтому это невозможно. То же самое могу сказать и о работе с "Марселем", - занял такую позицию Почеттино.

Причина проста: Маурисио был и игроком, и тренером "Эспаньола" и ПСЖ, а следовательно эти клубы для него особенные. Для него недопустимо возглавить их ожесточенных врагов.

Отметим, что аргентинец выступал за ПСЖ, когда был игроком, с 2001 по 2003 годы. За "Эспаньол" Почеттино играл с 1994 по 2000 год и имеет в активе 216 матчей за каталонскую команду.

Заметим, что наставник не сказал ничего о лондонском "Арсенале", который является заклятым врагом предыдущего клуба Почеттино - "Тоттенхэма".

Напомним, что уже вскоре в рамках 1/8 Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" встретится с "Барселоной".

Читайте такжеЗвездного футболиста ПСЖ обокрали, пока он ездил на матч

Маурисио Почеттино: тренерская карьера

Ранее Почеттино тренировал "Эспаньол" (2009-2012), "Саутгемптон" (2013-2014) и "Тоттенхэм" (2014-2019).

"Тоттенхэм" под руководством Почеттино занимал второе и дважды третье место в АПЛ, а также впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году, уступив там "Ливерпулю".

Без работы 48-летний аргентинец находился с 19 ноября 2019 года, когда был уволен из "Тоттенхэма" после ряда неудачных результатов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем