Анатолий Бессмертный избавился от приставки "исполняющий обязанности".

ПФК "Львов" объявил о продолжении сотрудничества с тренером Анатолием Бессмертным.

Об этом сообщил официальный сайт клуба УПЛ.

Бессмертный возглавлял львовян на правах "исполняющего обязанности" главного тренера. Теперь же он подписал полноценный контракт.

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Соглашение рассчитано на три года.

Ранее 52-летний Бессмертный тренировал черкасский "Днепр", "Полтаву", ПФК "Сумы", "Полесье" и "Черкащину".

Анатолий Бессмертный: успехи со "Львовом"

Бессмертный принял команду 2 марта, когда "Львов" находился на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.

Под его руководством "Львов" одержал пять побед при двух ничьих и четырех поражениях и не только покинул зону вылета, но и сумел завершить сезон в середине таблицы - на 8-м месте.

В том числе "Львову" удалось сенсационно обыграть "Шахтер" со счетом 3:2.

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Автор: Антон Дударь