Сборная Габона, за которую выступает нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, провела ночь в аэропорту Гамбии, куда прибыла на матч.
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Об этом сообщает Sportstar.
Команда попала в здание аэропорта после прилета в 23:30 по местному времени, после чего пограничники собрали документы всех прибывших и длительное время удерживали их без новостей.
Проверка затянулась до шести утра, в связи с чем габонские футболисты были вынуждены спать на полу.
"Шикарная ночь. Хотелось бы знать, почему Гамбия не возвращает наши паспорта и удерживает нас в аэропорту? Мы стали заложниками?", - писал Обамеянг в сторис на своей странице в Instagram.
16 ноября сборная Габона проведет матч с Гамбией в рамках группового этапа квалификации Кубка африканских наций.
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