Чемпиону мира Паоло Росси было 64 года.

Выдающийся итальянский футболист Паоло Росси скончался в 64-летнем возрасте.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что причиной смерти Росси стал рак легких.

Болезнь была диагностирована у него не так давно во время осмотра из-за болей в спине.

У Росси осталась жена Федерика и трое детей: София Елена, Мария Виттория и Алессандро.

По ходу своей карьеры Росси выступал за "Ювентус", "Милан", "Виченцу" и другие итальянские клубы. С туринцами он дважды становился чемпионом Италии.

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За сборную Италии Росси провел 48 матчей, в которых забил 20 голов. На ЧМ-1982 он привел итальянскую сборную к победе, став лучшим бомбардиром турнира с 6 голами.

Перед чемпионатом мира Росси отбыл двухлетнюю дисквалификацию за игру на тотализаторе.

По итогам 1982 года Росси получил "Золотой мяч" от "France Football". Он является рекордсменом сборной Италии по количеству голов на чемпионатах мира (9), входит в список "ФИФА 100", а также в список величайших футболистов 20 века по версии World Soccer.

В последнее время Росси работал экспертом на итальянском телеканале RAI.

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Автор: Антон Дударь