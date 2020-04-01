УЕФА официально отменил все матчи национальных сборных в июне

Организация пока не может принимать решения по другим направлениям, так как пандемия коронавируса не стихает.

УЕФА по итогам видеоконференции с 55 членами-ассоциациями принял решение отменить проведение поединков национальных сборных, которые были запланированы на июнь, из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее допускалось, что в июне пройдут матчи плей-офф отбора на Евро-2020, которые теперь перенесены на сентябрь. Кроме того, сборная Украины могла провести в первый месяц лета мартовские товарищеские поединки с Францией и Польшей. По обычному календарю команда Андрея Шевченко планировала сыграть контрольные встречи с Кипром (26 мая), Северной Ирландией (2 июня) и Израилем (7 июня). Все эти игры не состоятся.

Также было принято решение отменить поединки финальных частей молодежных Евро до 17 и 19 лет среди мужчин и женщин.

Что касается клубных турниров, то в настоящий момент УЕФА лишь сообщил о дальнейшем обсуждении ситуации. Многое будет зависеть от успешности борьбы с пандемией COVID-19.

Во время конференции президент УЕФА Александер Чеферин заявил о готовности расширить сезон, чтобы не завершать турниры досрочно, а доиграть. Пока идет разработка календаря, чтобы завершить сезон до конца июня, но маловероятно, что это будет возможно.

Практически весь европейский футбол в настоящий момент находится на карантине. Матчи продолжаются только в Беларуси.

УНИАН ранее сообщал о том, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей.