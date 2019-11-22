Отбор на Евро-2020: результаты жеребьевки стыковых матчей
22 ноября в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации на Евро-2020.
На данном этапе квалификации принимают участие шестнадцать лучших команд из Лиги наций, которые ранее не смогли пробиться на Евро-2020 через отборочный этап.
В рамках плей-офф будут сыграны сперва полуфинальные поединки, а затем финалы, по итогам которых определятся еще четыре участника чемпионата Европы-2020.
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Результаты жеребьевки
Путь А
Полуфинал 1. Исландия - Румыния
Полуфинал 2. Болгария - Венгрия
Финал. Хозяином будет победитель полуфинала 2
Путь В
Полуфинал 1. Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
Полуфинал 2. Словакия - Ирландия
Финал. Хозяином будет победитель полуфинала 1
Путь С
Полуфинал 1. Шотландия - Израиль
Полуфинал 2. Норвегия - Сербия
Финал. Хозяином будет победитель полуфинала 2
Путь D
Полуфинал 1. Грузия - Беларусь
Полуфинал 2. Северная Македония - Косово
Финал. Хозяином будет победитель полуфинала 1
Полуфинальные матчи пройдут 26 марта, а финалы плей-офф - 31 марта. Полуфинальные поединки состоятся на полях команд, которые указаны первыми.
Отметим, что по итогам плей-офф квалификации Евро-2020 определится также соперник сборной Украины в финальной части чемпионата Европы.
Жеребьевка финальной части Евро-2020 пройдет 30 ноября.
Все четыре сборные, которые пройдут плей-офф отбора, при жеребьевке окажутся в четвертой корзине.
Как сообщал УНИАН, ранее определились 20 участников Евро-2020 из 24 и были сформированы корзины для жеребьевки.