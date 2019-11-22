Отбор на Евро-2020: результаты жеребьевки стыковых матчей

В плей-офф квалификации будут разыграны четыре последние путевки на чемпионат Европы.

22 ноября в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации на Евро-2020.

На данном этапе квалификации принимают участие шестнадцать лучших команд из Лиги наций, которые ранее не смогли пробиться на Евро-2020 через отборочный этап.

В рамках плей-офф будут сыграны сперва полуфинальные поединки, а затем финалы, по итогам которых определятся еще четыре участника чемпионата Европы-2020.

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Результаты жеребьевки

Путь А

Полуфинал 1. Исландия - Румыния

Полуфинал 2. Болгария - Венгрия

Финал. Хозяином будет победитель полуфинала 2

Путь В

Полуфинал 1. Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

Полуфинал 2. Словакия - Ирландия

Финал. Хозяином будет победитель полуфинала 1

Путь С

Полуфинал 1. Шотландия - Израиль

Полуфинал 2. Норвегия - Сербия

Финал. Хозяином будет победитель полуфинала 2

Путь D

Полуфинал 1. Грузия - Беларусь

Полуфинал 2. Северная Македония - Косово

Финал. Хозяином будет победитель полуфинала 1

Полуфинальные матчи пройдут 26 марта, а финалы плей-офф - 31 марта. Полуфинальные поединки состоятся на полях команд, которые указаны первыми.

Отметим, что по итогам плей-офф квалификации Евро-2020 определится также соперник сборной Украины в финальной части чемпионата Европы.

Жеребьевка финальной части Евро-2020 пройдет 30 ноября.

Все четыре сборные, которые пройдут плей-офф отбора, при жеребьевке окажутся в четвертой корзине.

Как сообщал УНИАН, ранее определились 20 участников Евро-2020 из 24 и были сформированы корзины для жеребьевки.