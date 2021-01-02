Омар Элабделлауи попал в больницу после празднования Нового года.

Защитник сборной Норвегии и турецкого "Галатасарая" Омар Элабделлауи получил серьезные травмы после того, как во время празднования Нового года у него в руках взорвалась пиротехника.

Об этом сообщает Goal.com.

После инцидента Элабделлауи был госпитализирован с ожогами лица, рук и травмой глаз.

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"Все повреждения глаз и ожоги на лице нашего игрока сейчас обследуются. Он находится в сознании, его жизни ничего не угрожает. Омар может говорить, отвечать врачам", - сообщили в своем заявлении в "Галатасарае".

"У него сильно повреждены оба глаза: больше досталось левому - химический и термический ожоги. Сейчас ситуация постепенно улучшается - мы промываем глаза и ожоги. Он уже может видеть, но пока сложно сказать, чем все закончится", - рассказала лечащий доктор Ведак Кайя.

Омар Элабделлауи: что известно о футболисте

29-летний Элабделлауи выступал за "Манчестер Сити", "Стремсгодсет", "Фейеноорд", "Айнтрахт" Брауншвейг, "Олимпиакос" и "Халл Сити", а за "Галатасарай" играет с прошлого года.

В составе сборной Норвегии он провел 49 матчей.

Элабделлауи женат и воспитывает троих детей.

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Автор: Антон Дударь