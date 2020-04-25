Шахтер может подписать аргентинского полузащитника - СМИ

В сферу интересов донецкого клуба попал Николас Капальдо.

Донецкий "Шахтер" заинтересован в подписании аргентинского полузащитника Николаса Капальдо.

Об этом в Twitter сообщает журналист издания Mindo Boca Луис Фрегосси.

По его информации, скауты "Шахтера" следят за 21-летним Капальдо. В частности, они наблюдали за его игрой во время предолимпийского турнира в Колумбии, который проходил в январе. В ходе этого турнира футболист забил 1 гол в 6 матчах.

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"У "Шахтера" есть очень хорошие отзывы об этом игроке. Донецкий клуб готов сделать предложение о трансфере", - отметил журналист.

Капальдо является игроком "Бока Хуниорс". За первую команду аргентинского клуба он провел 26 матчей.

Transfermarkt оценил стоимость футболиста в 2,3 миллиона евро.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" близок к продаже украинского защитника.