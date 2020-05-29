Названы самые дорогие футбольные клубы Европы в 2020 году

В топ-10 самых дорогих клубов Европы вошли сразу шесть представителей Англии.

Аудиторская компания KPMG представила рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы в 2020 году.

Об этом сообщается на сайте KPMG.

Мадридский "Реал" стал лидером рейтинга. Стоимость клуба оценивается в 3,478 миллиарда евро.

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Топ-10 рейтинга

1. "Реал" (Испания) - 3,478 миллиарда евро.

2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 3,342

3. "Барселона" (Испания) - 3,193

4. "Бавария" (Германия) - 2,878

5. "Ливерпуль" (Англия) - 2,658

6. "Манчестер Сити" (Англия) - 2,606

7. "Челси" (Англия) - 2,218

8. "Тоттенхэм" (Англия) - 2,067

9. ПСЖ (Франция) - 1,911

10. "Арсенал" (Англия) - 1,852

Отметим, что туринский "Ювентус" не попал в топ-10, расположившись на одиннадцатой позиции. Стоимость клуба оценивается в 1,735 миллиарда евро.

Ранее УНИАН сообщал о том, что был представлен рейтинг футбольных сборных по стоимости составов.

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