Названы самые дорогие футбольные клубы Европы в 2020 году
Аудиторская компания KPMG представила рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы в 2020 году.
Об этом сообщается на сайте KPMG.
Мадридский "Реал" стал лидером рейтинга. Стоимость клуба оценивается в 3,478 миллиарда евро.
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Топ-10 рейтинга
1. "Реал" (Испания) - 3,478 миллиарда евро.
2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 3,342
3. "Барселона" (Испания) - 3,193
4. "Бавария" (Германия) - 2,878
5. "Ливерпуль" (Англия) - 2,658
6. "Манчестер Сити" (Англия) - 2,606
7. "Челси" (Англия) - 2,218
8. "Тоттенхэм" (Англия) - 2,067
9. ПСЖ (Франция) - 1,911
10. "Арсенал" (Англия) - 1,852
Отметим, что туринский "Ювентус" не попал в топ-10, расположившись на одиннадцатой позиции. Стоимость клуба оценивается в 1,735 миллиарда евро.
Ранее УНИАН сообщал о том, что был представлен рейтинг футбольных сборных по стоимости составов.
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