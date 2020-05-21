Украина - в топ-30: представлен рейтинг футбольных сборных по стоимости состава

Состав украинской сборной оценивается в 130 миллионов евро.

Пандемия коронавируса и связанный с ней кризис снизили стоимость футболистов.

Авторитетный портал Transfermarkt в связи с этим обновил рейтинг футбольных сборных по стоимости их игроков, передает zbirna.com.

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Стоимость состава сборной Украины мартовского созыва оценивается в 130,18 миллиона евро.

Украинская сборная в мировом рейтинге занимает 29-е место, а в европейском - 18-е.

В тройку сборных с самыми дорогими футболистами входят Англия (1,09 миллиарда евро), Франция (933,9 миллиона) и Бразилия (895 миллионов).

Напомним, самым дорогим украинским футболистом, по версии Transfermarkt, является полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Его стоимость оценивается в 24 миллиона евро.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что был представлен рейтинг самых дорогих клубов мира после обвала цен на футболистов.