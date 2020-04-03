Месси и Роналду не вошли в десятку: футболист Ливерпуля возглавил рейтинг лучших футболистов Европы
Футбольная обсерватория CIES представила обновленный рейтинг лучших футболистов из топ-5 европейских чемпионатов - Примеры (Испания), АПЛ (Англия), Бундеслиги (Германия), Серии A (Италия) и Лиги 1 (Франция).
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Список опубликован на официальном сайте организации.
Рейтинг был составлен с учетом индивидуальной и командной эффективности. Первое место занял полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, который набрал 93 балла. В топ-3 вошли Преснель Кимпембе из ПСЖ (91,1) и футболист "Баварии" Тьяго Алькантара (91,1).
Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал только 52-м (83,4), а форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду - 27-м (86,9).
Топ-10 рейтинга лучших футболистов Европы:
1. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль") - 93,0;
2. Преснель Кимпембе (ПСЖ) - 91,1;
3. Тьяго Алькантара ("Бавария") - 91,1;
4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д) - 90,7;
5. Джером Боатенг ("Бавария") - 90,3;
6. Марко Верратти (ПСЖ) - 90,3;
7. Мусса Диаби ("Байер") - 90,3;
8. Йосип Иличич ("Аталанта") - 90,1;
9. Лукаш Пишчек ("Боруссия" Д) - 90,0;
10. Анхель Ди Мария (ПСЖ) - 89,9.
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