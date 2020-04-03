Месси и Роналду не вошли в десятку: футболист Ливерпуля возглавил рейтинг лучших футболистов Европы

В топ-10 вошли сразу три представителя "Пари Сен-Жермен".

Футбольная обсерватория CIES представила обновленный рейтинг лучших футболистов из топ-5 европейских чемпионатов - Примеры (Испания), АПЛ (Англия), Бундеслиги (Германия), Серии A (Италия) и Лиги 1 (Франция).

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Список опубликован на официальном сайте организации.

Рейтинг был составлен с учетом индивидуальной и командной эффективности. Первое место занял полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, который набрал 93 балла. В топ-3 вошли Преснель Кимпембе из ПСЖ (91,1) и футболист "Баварии" Тьяго Алькантара (91,1).

Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал только 52-м (83,4), а форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду - 27-м (86,9).

Топ-10 рейтинга лучших футболистов Европы:

1. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль") - 93,0;

2. Преснель Кимпембе (ПСЖ) - 91,1;

3. Тьяго Алькантара ("Бавария") - 91,1;

4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д) - 90,7;

5. Джером Боатенг ("Бавария") - 90,3;

6. Марко Верратти (ПСЖ) - 90,3;

7. Мусса Диаби ("Байер") - 90,3;

8. Йосип Иличич ("Аталанта") - 90,1;

9. Лукаш Пишчек ("Боруссия" Д) - 90,0;

10. Анхель Ди Мария (ПСЖ) - 89,9.

УНИАН ранее сообщал о том, что в футболе появится первый в истории игрок-миллиардер.