Наполи и Интер определили второго финалиста Кубка Италии (видео)

В Неаполе прошел ответный матч 1/2 финала.

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии "Наполи" принимал "Интер". Команды проводили свой первый матч после паузы в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.

Финалистом турнира стал "Наполи".

В первом матче 1/2 финала неаполитанцы одержали выездную победу со счетом 1:0. Ответная встреча завершилась вничью - 1:1.

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"Интер" вышел вперед уже на 3-й минуте матча - Кристиан Эриксен прямым ударом с углового закрутил мяч в ворота. Никто из игроков мяча не коснулся, а Давид Оспина не сумел остановить его на линии.

"Наполи" удалось отыграться перед перерывом - Лоренцо Инсинье убежал в контратаку, отпасовал на свободного Дриса Мертенса, которому оставалось только переиграть голкипера.

Благодаря этому голу Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории "Наполи". На его счету 122 мяча в футболке неаполитанцев.

"Наполи" - "Интер" - 1:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Мертенс, 41 - Эриксен, 3

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай, Элмас (Руис, 65), Демме, Зьелински (Аллан, 85), Политано (Кальехон, 65), Мертенс (Милик, 74), Инсинье (Юнес, 85)

"Интер": Ханданович, Шкриниар, де Врей (Раноккья, 88), Бастони, Кандрева (Бираги, 72), Барелла, Брозович, Янг (Мозес, 72), Эриксен (Сенси, 88), Лукаку, Мартинес (Санчес, 72)

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