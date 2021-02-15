Ирина Морозюк поделилась пикантным фото в социальной сети.

Бывшая жена полузащитника киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина Морозюк, которую называют секс-символом украинского футбола, опубликовала откровенный снимок.

Сообщение Ирина выставила в свой Instagram.

"Вот смотрите, не помню кто фоткал, но одна из моих родных подруг... И все бы ничего, все как бы красиво, но момент с трусиками вас не смущает? А что, если бы это была не зима, а лето? И я бы их не надела вообще? Разве подруги так делают?", - шутя подписала фотографию Морозюк.

Напомним, эпатажная Морозюк является президенткой футбольного клуба "Лион" из Львова. Также Ирина ранее прокомментировала скандальное видео капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы, где он занимался мастурбацией.

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Автор: УНИАН