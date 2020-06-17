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Футбольные фанаты массово посетили матч Минай - Динамо, несмотря на карантин (фото)

15:33, 17 июня 2020
Футбол
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Болельщики расположились за забором / фото Динамо Киев

Матчи в украинском футболе на данный момент официально проходят при закрытых трибунах, однако в Минае фанаты расположились за пределами стадиона. Болельщики наблюдали за игрой из-за забора, а некоторые залезли на крыши машин.

Большинство фанатов предпочли не надевать маски, а также не соблюдать социальное дистанцирование.

скриншот YouTube
скриншот YouTube

Как сообщал УНИАН, ранее УАФ предложила вернуть болельщиков на трибуны, а в МОЗ отреагировали.

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