Футбольные фанаты массово посетили матч Минай - Динамо, несмотря на карантин (фото)

Болельщики окружили поле стадиона "Минай", нарушая правила социального дистанцирования.

Футбольные болельщики массово пришли на матч 1/2 финала Кубка Украины "Минай" - "Динамо", несмотря на карантин в стране.

Матчи в украинском футболе на данный момент официально проходят при закрытых трибунах, однако в Минае фанаты расположились за пределами стадиона. Болельщики наблюдали за игрой из-за забора, а некоторые залезли на крыши машин.

Большинство фанатов предпочли не надевать маски, а также не соблюдать социальное дистанцирование.

Как сообщал УНИАН, ранее УАФ предложила вернуть болельщиков на трибуны, а в МОЗ отреагировали.

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