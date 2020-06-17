Футбольные фанаты массово посетили матч Минай - Динамо, несмотря на карантин (фото)
15:33, 17 июня 2020Футбол
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Болельщики окружили поле стадиона "Минай", нарушая правила социального дистанцирования.
Болельщики расположились за забором / фото Динамо Киев
Футбольные болельщики массово пришли на матч 1/2 финала Кубка Украины "Минай" - "Динамо", несмотря на карантин в стране.
Матчи в украинском футболе на данный момент официально проходят при закрытых трибунах, однако в Минае фанаты расположились за пределами стадиона. Болельщики наблюдали за игрой из-за забора, а некоторые залезли на крыши машин.
Большинство фанатов предпочли не надевать маски, а также не соблюдать социальное дистанцирование.
скриншот YouTube
скриншот YouTube
Как сообщал УНИАН, ранее УАФ предложила вернуть болельщиков на трибуны, а в МОЗ отреагировали.
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