УАФ предложила вернуть болельщиков на трибуны: появилась реакция Минздрава

На данном этапе речь идет о заполнении трибун на 10-25%.

Украинская ассоциация футбола направила в Министерство здравоохранения предложение о возвращении матчей со зрителями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"УАФ делает все возможное, чтобы вернуть на трибуны болельщиков и журналистов. Опыт некоторых стран Европы показывает, что в некоторых регионах, где смягчены карантинные ограничения, это возможно. На данном этапе речь идет о формате заполнения не более чем на 10-25%. Но и такая перспектива станет еще одной важной победой", - написал Павелко.

"УАФ отправила предложение по смягчению карантина на стадионах министру охраны здоровья и главному санитарному врачу Украины. Теперь главная задача - создать безопасную возможность, с четким соблюдением медицинского протокола, журналистам работать на матчах, а болельщикам поддерживать команды", - также отметил президент УАФ.

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ситуация с возвращением болельщиков находится на контроле.

"Внимательно отслеживаем ситуацию в странах Европы. Матчи Бундеслиги возобновились 16 мая и продолжаются без зрителей. Серия А вернется 20 июня - без зрителей, Дания с 28 мая – без зрителей, Испания с 11 июня - без зрителей. Возвращение болельщиков произошло только в Польше, где зрителям разрешили прийти с 19 июня, но наполненность стадиона не более 25%. Также в Венгрии, но болельщикам разрешается занимать только каждое четвертое место", - приводит слова Ляшко "УП".

"Больше ориентируемся на Польшу, общаемся с коллегами и будем принимать решение. Пока футбольные матчи в Украине проводятся без зрителей", - добавил он.

Напомним, Украинская Премьер-лига возобновилась 30 мая. Матчи проходят без зрителей.

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