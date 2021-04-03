У игроков давний конфликт на почве азартных игр.

Агент одиозного украинского футболиста Артема Милевского Александр Панков предложил провести боксерский бой между его клиентом и голкипером "Динамо" Денисом Бойко по прозвищу Кинг-Конг.

Об этом сообщает SportArena.

"У меня крутая идея, устроить поединок Милевского с Бойко по правилам бокса. Без шлемов. Собрать людей, пригласить зрителей. Сделать это в живописном месте, в каком-нибудь парке, на свежем воздухе, летом, в Киеве. Они без маек, дуэль взглядов, взвешивания. А потом - три раунда по три минуты. А почему нет?", - выдвинул идею Панков.

Напомним, что между игроками конфликт возник из-за того, что в 2018 году Милевский в Instagram назвал Бойко "крысой" из-за того, что во время совместного выступления футболистов за киевское "Динамо" голкипер попытался мошенничать во время игры в карты. Позже Бойко демонстративно избежал рукопожатия с Милевским.

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Карьера Артема Милевского: главное

Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо" (228 матчей, 81 гол, 54 асисты) и сборной Украины (50/8/4).

За рубежом Милевский выступал за "Газиантепспор","Хайдук","Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Кишварду" и "Динамо-Брест".

Последним клубом в зарубежной карьере 36-летнего нападающего было брестское "Динамо" (104/20/32), с которым Милевский стал чемпионом Беларуси в 2019 году, обладателем Кубка Беларуси - 2018 и трижды - Суперкубка Беларуси.

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Автор: Будрин Артем