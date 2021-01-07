Действующий чемпион обыграл лидера сезона.

В центральном матче 16-го тура чемпионата Италии "Милан" принимал "Ювентус".

Обе команды перед игрой понесли потери из-за коронавируса. У туринцев заболели Хуан Куадрадо и Алекс Сандро, а у "Милана" - Анте Ребич и Раде Крунич. Из-за травм у "Милана" из строя выбыли Златан Ибрагимович и еще ряд игроков.

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Встреча завершилась победой "Ювентуса". Дублем у гостей отличился Федерико Кьеза.

Туринцы нанесли "Милану" первое поражение в текущем чемпионате.

Беспроигрышная серия "Милана" в чемпионате Италии насчитывала 27 матчей (20 побед и 7 ничьих). Она длилась с 8 марта прошлого года.

"Милан" - "Ювентус" - 1:3

Голы: Калабрия, 41 - Кьеза, 18, 61, Маккенни, 76

"Милан": Дж. Доннарумма, Далот (Мальдини, 81), Кьер (Калулу, 81), Романьоли, Эрнандес, Калабрия (Конти, 81), Кессье, Кастильехо (Коломбо, 87), Чалханоглу, Хауге (Диас, 67), Леау

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Фработта (Демирал, 87), Кьеза (Кулусевски, 63), Бентанкур (Артур, 74), Рабио, Рэмси (Бернардески, 74), Дибала (Маккенни, 63), Роналду

Обзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Серия А: положение команд

Несмотря на поражение, "Милан" сохранил лидерство в таблице Серии А. После 16 туров у "россонери" 37 очков, они на 1 пункт опережают "Интер".

У "Ювентуса" в активе 30 очков в 15 матчах, туринцы, которых перед началом сезона возглавил Андреа Пирло, идут четвертыми.

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Автор: Антон Дударь