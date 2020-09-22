Шведский форвард не имеет проблем с игровой формой, несмотря на свой возраст.

В первом туре чемпионата Италии "Милан" принимал "Болонью" и одержал победу со счетом 2:0.

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Героем встречи стал форвард "россонери" Златан Ибрагимович. 38-летний швед записал на свой счет дубль. На 35-й минуте он огорчил соперника с игры, а на 51-й реализовал пенальти.

Ибрагимович забивает голы в высших дивизионах уже в 23-м сезоне подряд.

"Милан" - "Болонья" - 2:0

Голы: Ибрагимович, 35, 51 (с пенальти)

"Милан": Дж. Доннарумма, Калабрия, Кьер (Дуарте, 72), Габбья, Эрнандес, Кессье (Тонали, 77), Беннасер (Крунич, 86), Кастильехо (Салемакерс, 46), Чалханоглу (Диас, 71), Ребич, Ибрагимович

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Томиясу, Данило, Дейкс, Схутен, Орсолини (Сков Ольсен, 57), Домингес (Сансоне, 57), Сориано (Сванберг, 80), Барроу (Виньято, 83), Паласио (Сантандер, 80)

Предупреждения: Кастильехо, Крунич, Габбья - Домингес, Дейкс, Томиясу, Сансоне

Удаление: Дейкс, 88

Видеообзор матча опубликовал официальный YouTube-канал Серии А.

Златан Ибрагимович: главное

Ветеран вернулся в "Милан" 2 января, подписав контракт на полгода. За это время форвард провел 18 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Недавно Ибрагимович продлил соглашение с "Миланом". Бомбардир не планирует завершать карьеру.

Предыдущим клубом шведа был "Лос-Анджелес Гэлакси" - в США футболист выступал с 2018 года. Также Ибрагимович уже защищал цвета "Милана" с 2010-го по 2012-й годы.

В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола, завершив международную карьеру в 2016-м.

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Автор: Данил Слесь