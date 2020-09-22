В первом туре чемпионата Италии "Милан" принимал "Болонью" и одержал победу со счетом 2:0.
Читайте такжеУверенность в легенде: футболист Милана начал праздновать гол Ибрагимовича еще до взятия ворот (видео)
Героем встречи стал форвард "россонери" Златан Ибрагимович. 38-летний швед записал на свой счет дубль. На 35-й минуте он огорчил соперника с игры, а на 51-й реализовал пенальти.
Ибрагимович забивает голы в высших дивизионах уже в 23-м сезоне подряд.
"Милан" - "Болонья" - 2:0
Голы: Ибрагимович, 35, 51 (с пенальти)
"Милан": Дж. Доннарумма, Калабрия, Кьер (Дуарте, 72), Габбья, Эрнандес, Кессье (Тонали, 77), Беннасер (Крунич, 86), Кастильехо (Салемакерс, 46), Чалханоглу (Диас, 71), Ребич, Ибрагимович
"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Томиясу, Данило, Дейкс, Схутен, Орсолини (Сков Ольсен, 57), Домингес (Сансоне, 57), Сориано (Сванберг, 80), Барроу (Виньято, 83), Паласио (Сантандер, 80)
Предупреждения: Кастильехо, Крунич, Габбья - Домингес, Дейкс, Томиясу, Сансоне
Удаление: Дейкс, 88
Видеообзор матча опубликовал официальный YouTube-канал Серии А.
Златан Ибрагимович: главное
- Ветеран вернулся в "Милан" 2 января, подписав контракт на полгода. За это время форвард провел 18 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
- Недавно Ибрагимович продлил соглашение с "Миланом". Бомбардир не планирует завершать карьеру.
- Предыдущим клубом шведа был "Лос-Анджелес Гэлакси" - в США футболист выступал с 2018 года. Также Ибрагимович уже защищал цвета "Милана" с 2010-го по 2012-й годы.
- В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола, завершив международную карьеру в 2016-м.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram