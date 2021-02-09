France Football посвятил материал возможному трансферу звездного аргентинца.

Французский журнал France Football, который вручает "Золотой мяч", вынес на обложку свежего номера нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Однако при этом аргентинец изображен не в форме своего нынешнего клуба, а в футболке "Пари Сен-Жермен", который заинтересован в трансфере звездного игрока.

Коллаж приурочен тому, что France Football выпустил статью, посвященную возможному трансферу Месси в парижский клуб. Материал вышел с заголовком "Секретная карта ПСЖ".

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Напомним, ранее в ПСЖ подтвердили интерес к подписанию Месси.

Лионель Месси: возможный уход из "Барселоны"

25 августа прошлого года Месси проинформировал "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.

Главным претендентом на Месси на тот момент называли "Манчестер Сити". Отец и агент аргентинца Хорхе Месси даже летал в Манчестер на переговоры.

Позже экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу заявил, что не мог позволить Месси уйти.

Следующим летом у Месси закончится контракт с "Барселоной" и он может покинуть клуб в статусе свободного агента. Уже сейчас аргентинец может вести переговоры с другими клубами.

Сам Месси недавно заявил, что не будет принимать решение об уходе из клуба до лета.

Интерес к подписанию звездного форварда подтвердил спортивный директор ПСЖ. Также главный тренер парижан Маурисио Почеттино заявил, что "было бы прекрасно", если бы у него появилась возможность поработать с Месси. По информации СМИ, самому аргентинцу не нравится шум, который ПСЖ создает в прессе вокруг его возможного трансфера.

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Автор: Антон Дударь