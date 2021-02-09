Французский журнал France Football, который вручает "Золотой мяч", вынес на обложку свежего номера нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Однако при этом аргентинец изображен не в форме своего нынешнего клуба, а в футболке "Пари Сен-Жермен", который заинтересован в трансфере звездного игрока.
Коллаж приурочен тому, что France Football выпустил статью, посвященную возможному трансферу Месси в парижский клуб. Материал вышел с заголовком "Секретная карта ПСЖ".
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Напомним, ранее в ПСЖ подтвердили интерес к подписанию Месси.
Лионель Месси: возможный уход из "Барселоны"
- 25 августа прошлого года Месси проинформировал "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.
Главным претендентом на Месси на тот момент называли "Манчестер Сити". Отец и агент аргентинца Хорхе Месси даже летал в Манчестер на переговоры.
Позже экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу заявил, что не мог позволить Месси уйти.
Следующим летом у Месси закончится контракт с "Барселоной" и он может покинуть клуб в статусе свободного агента. Уже сейчас аргентинец может вести переговоры с другими клубами.
Сам Месси недавно заявил, что не будет принимать решение об уходе из клуба до лета.
Интерес к подписанию звездного форварда подтвердил спортивный директор ПСЖ. Также главный тренер парижан Маурисио Почеттино заявил, что "было бы прекрасно", если бы у него появилась возможность поработать с Месси. По информации СМИ, самому аргентинцу не нравится шум, который ПСЖ создает в прессе вокруг его возможного трансфера.
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