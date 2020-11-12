Лионель Месси и Криштиану Роналду чаще других не забивали с пенальти в 21 веке.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду лидируют в рейтинге футболистов, которые чаще остальных промахивались с пенальти в 21 веке.

Рейтинг опубликовал портал Transfermarkt в Instagram.

Месси и Роналду не забили по 27 пенальти каждый.

В тройку неудачливых пенальтистов также входит экс-капитан "Ромы" Франческо Тотти, который 19 раз промахивался с "точки".

Топ-10 рейтинга

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Автор: Антон Дударь