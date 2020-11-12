Лионель Месси / фото REUTERS
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду лидируют в рейтинге футболистов, которые чаще остальных промахивались с пенальти в 21 веке.
Рейтинг опубликовал портал Transfermarkt в Instagram.
Месси и Роналду не забили по 27 пенальти каждый.
В тройку неудачливых пенальтистов также входит экс-капитан "Ромы" Франческо Тотти, который 19 раз промахивался с "точки".
Топ-10 рейтинга
instagram.com/transfermarkt_official
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